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    ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد 19 في أرمينيا بشكل حاد

    ٠٢.١١.٢٠٢٠ [١٤:٢٨]

    تبليسي، 2 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا (كوفيد 19) في أرمينيا بشكل حاد.

    تم تسجيل 1194 حالة إصابة بكورونا في البلاد على مدار اليوم الماضي.

    قال مركز الرقابة الوطني الارميني على الامراض في بيان إن حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ارتفعت في البلد بواقع 1194 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 93 ألفا و448 شخص.

    يذكر أن أرمينيا فارق الحياة فيها حتى الان 1391 شخص بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    ويخضع حاليا 35 ألفا و215 شخص للرقابة الطبية الخاصة.

    وتحتل أرمينيا المرتبة الأولى في رابطة الدول المستقلة من حيث عدد الإصابات لكل مائة ألف شخص.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد 19 في أرمينيا بشكل حاد
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