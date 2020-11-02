باكو، 2 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) كان حجم القاعدة النقدية على نطاق البلد إلى 1 نوفمبر 12 مليارا و103.6 مليون مانات. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن هذا المؤشر اكثر قدر 560.2 مليون مانات قياسا إلى 1 أكتوبر الماضي.

AZERTAG.AZ : القاعدة النقدية في أذربيجان تبلغ 12.1 مليار مانات

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