القاعدة النقدية في أذربيجان تبلغ 12.1 مليار مانات
AzerTAg.az
٠٢.١١.٢٠٢٠ [١٧:٣٠]
باكو، 2 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
كان حجم القاعدة النقدية على نطاق البلد إلى 1 نوفمبر 12 مليارا و103.6 مليون مانات.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن هذا المؤشر اكثر قدر 560.2 مليون مانات قياسا إلى 1 أكتوبر الماضي.
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