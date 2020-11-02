انخفاض احتياطات النقد الاجنبي للبنك المركزي
AzerTAg.az
٠٢.١١.٢٠٢٠ [٢١:٢٨]
باكو، 2 نوفمبر، أذرتاج
قال البنك المركزي إن حجم احتياطات النقد الاجنبي للبنك المركزي كان 6 مليارات و8ر467 مليون دولار الى اول نوفمبر.
أفادت أذرتاج عن بيان البنك المركزي أن هذا المؤشر اقل قدر 6ر23 مليون دولار قياسا الى الفترة ذاتها من العام الماضي.
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