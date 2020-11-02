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    انخفاض احتياطات النقد الاجنبي للبنك المركزي

    ٠٢.١١.٢٠٢٠ [٢١:٢٨]

    باكو، 2 نوفمبر، أذرتاج

    قال البنك المركزي إن حجم احتياطات النقد الاجنبي للبنك المركزي كان 6 مليارات و8ر467 مليون دولار الى اول نوفمبر.

    أفادت أذرتاج عن بيان البنك المركزي أن هذا المؤشر اقل قدر 6ر23 مليون دولار قياسا الى الفترة ذاتها من العام الماضي.

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