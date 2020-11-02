انخفاض احتياطات النقد الاجنبي للبنك المركزي

باكو، 2 نوفمبر، أذرتاج

قال البنك المركزي إن حجم احتياطات النقد الاجنبي للبنك المركزي كان 6 مليارات و8ر467 مليون دولار الى اول نوفمبر.

أفادت أذرتاج عن بيان البنك المركزي أن هذا المؤشر اقل قدر 6ر23 مليون دولار قياسا الى الفترة ذاتها من العام الماضي.