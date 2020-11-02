وزارة الدفاع: تدمير منظومة الصواريخ "كوب" للعدو
AzerTAg.az
٠٢.١١.٢٠٢٠ [٢٢:٣٨]
باكو، 2 نوفمبر، أذرتاج
افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الجيش الأذربيجاني دمر بالنيران الدقيقة منظومة الصواريخ "كوب" للعدو، الواقعة في قرية تشارداقلي لمحافظة تارتار في الساعة السادسة مساء في 2 نوفمبر.
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