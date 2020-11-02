باكو، 2 نوفمبر، أذرتاج افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الجيش الأذربيجاني دمر بالنيران الدقيقة منظومة الصواريخ "كوب" للعدو، الواقعة في قرية تشارداقلي لمحافظة تارتار في الساعة السادسة مساء في 2 نوفمبر.

AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع: تدمير منظومة الصواريخ "كوب" للعدو

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده