باكو، 3 نوفمبر، أذرتاج افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع الاذربيجانية ان الدفاع الجوي الأذربيجاني دمر طائرتين مسيرتين تابعتين للقوات المسلحة لارمينيا في الساعة 09:50 في 3 نوفمبر.

AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع الاذربيجانية: تدمير طائرتين مسيرتين للعدو

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده