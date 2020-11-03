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    سياسة


    وزارة الدفاع الاذربيجانية: تدمير طائرتين مسيرتين للعدو

    ٠٣.١١.٢٠٢٠ [١١:٤٣]

    باكو، 3 نوفمبر، أذرتاج

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع الاذربيجانية ان الدفاع الجوي الأذربيجاني دمر طائرتين مسيرتين تابعتين للقوات المسلحة لارمينيا في الساعة 09:50 في 3 نوفمبر.

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع الاذربيجانية: تدمير طائرتين مسيرتين للعدو
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