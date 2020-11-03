باكو، 3 نوفمبر، أذرتاج افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الجيش الاذربيجاني يسيطر على العمليات تكتيكيا وبالنيران في جميع ميادين خط الجبهة. يطرد الجيش الاذربيجاني العدوَّ بشكل مخطط ومنهجي.

AZERTAG.AZ : الجيش الاذربيجاني يطرد العدوَّ من مواقعه بشكل مخطط ومنهجي

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