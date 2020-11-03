  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الجيش الاذربيجاني يطرد العدوَّ من مواقعه بشكل مخطط ومنهجي

    ٠٣.١١.٢٠٢٠ [١١:٣٧]

    باكو، 3 نوفمبر، أذرتاج

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الجيش الاذربيجاني يسيطر على العمليات تكتيكيا وبالنيران في جميع ميادين خط الجبهة. يطرد الجيش الاذربيجاني العدوَّ بشكل مخطط ومنهجي.

    AZERTAG.AZ :الجيش الاذربيجاني يطرد العدوَّ من مواقعه بشكل مخطط ومنهجي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٣.١١.٢٠٢٠ [١٣:٤٣]
    وزارة الدفاع: أخبار عن قصف الجيش الأذربيجاني لشوشا كاذبة
    ٠٣.١١.٢٠٢٠ [١٢:٥‎٣]
    العدو يقصف فضولي بصواريخ "سميرتش"
    ٠٣.١١.٢٠٢٠ [١٢:٣٥‎]
    وزارة الدفاع: المعلومات حول تدمير فصيلة الهاون لوحداتنا في الاتجاه الجنوبي كاذبة
    ٠٣.١١.٢٠٢٠ [١٢:٢٤]
    نشرة وزارة الدفاع حول تطورات الجبهة ليوم 3 نوفمبر
    الجيش الاذربيجاني يطرد العدوَّ من مواقعه بشكل مخطط ومنهجي