الجيش الاذربيجاني يطرد العدوَّ من مواقعه بشكل مخطط ومنهجي

الجيش الاذربيجاني يطرد العدوَّ من مواقعه بشكل مخطط ومنهجي
AzerTAg.az
٠٣.١١.٢٠٢٠ [١١:٣٧]
باكو، 3 نوفمبر، أذرتاج
افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الجيش الاذربيجاني يسيطر على العمليات تكتيكيا وبالنيران في جميع ميادين خط الجبهة. يطرد الجيش الاذربيجاني العدوَّ بشكل مخطط ومنهجي.
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