باكو، 3 نوفمبر، أذرتاج جرت في 2 نوفمبر مكالمة هاتفية بين الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. نوقشت خلال المكالمة الهاتفية المسائل المتعلقة بالنزاع القائم بين ارمينيا واذربيجان قراباغ الجبلية وسبل تسويته، آخر تطورات الاوضاع في منطقة القتال.

AZERTAG.AZ : مكالمة هاتفية بين الرئيسين الاذربيجاني والروسي

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