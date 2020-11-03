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    أخبار رسمية


    مكالمة هاتفية بين الرئيسين الاذربيجاني والروسي

    ٠٣.١١.٢٠٢٠ [١١:٤٠]

    باكو، 3 نوفمبر، أذرتاج

    جرت في 2 نوفمبر مكالمة هاتفية بين الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

    نوقشت خلال المكالمة الهاتفية المسائل المتعلقة بالنزاع القائم بين ارمينيا واذربيجان قراباغ الجبلية وسبل تسويته، آخر تطورات الاوضاع في منطقة القتال.

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