وزارة الدفاع الأذربيجانية: الجانب الارميني يواصل نشر معلومات كاذبة

باكو، 3 نوفمبر، أذرتاج

إن المعلومات التي نشرتها وسائل الاعلام الارمينية عن اطلاق الجيش الاذربيجاني النار على السكان المسالمين في مدينتي شوشا وخوجاوند صباح اليوم كاذبة. نعلن مجددا ان الجيش الاذربيجاني لا يستهدف السكان المدنيين والبنية التحتية غير العسكرية.