باكو، 3 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) تقصف القوات المسلحة لارمينيا حاليا بمنظومة صواريخ "سميرتش" السكان المسالمين لمدينة فضولي والقرى المجاورة في 3 نوفمبر، حسبما افادته وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع الأذربيجانية.

AZERTAG.AZ : العدو يقصف فضولي بصواريخ "سميرتش"

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