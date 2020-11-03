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    سياسة


    العدو يقصف فضولي بصواريخ "سميرتش"

    ٠٣.١١.٢٠٢٠ [١٢:٥‎٣]

    باكو، 3 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    تقصف القوات المسلحة لارمينيا حاليا بمنظومة صواريخ "سميرتش" السكان المسالمين لمدينة فضولي والقرى المجاورة في 3 نوفمبر، حسبما افادته وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع الأذربيجانية.

    AZERTAG.AZ :العدو يقصف فضولي بصواريخ "سميرتش"
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