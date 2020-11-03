باكو، 3 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) ان المعلومات التي نشرتها وسائل الاعلام الارمينية عن تدمير فصيلة الهاون لوحدات الجيش الأذربيجاني في الاتجاه الجنوبي وعن الحصول على الوثائق المهمة كاذبة تمام، حسبما افادته وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية.

AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع: المعلومات حول تدمير فصيلة الهاون لوحداتنا في الاتجاه الجنوبي كاذبة

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