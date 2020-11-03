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    سياسة


    وزارة الدفاع: أخبار عن قصف الجيش الأذربيجاني لشوشا كاذبة

    ٠٣.١١.٢٠٢٠ [١٣:٤٣]

    باكو، 3 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    إن المعلومات التي نشرتها وسائل الاعلام الأرمينية عن قصف مدينة شوشا بالذخيرة المحظورة المزعومة من قبل وحدات الجيش الأذربيجاني كاذبة، حسبما افادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية.

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: أخبار عن قصف الجيش الأذربيجاني لشوشا كاذبة
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