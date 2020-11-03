Caspian Energy Club توقف التعاون مع شركات مؤيدة للنظام الانفصالي

باكو، 3 نوفمبر، أذرتاج

تدعم Caspian Energy Club دعما كاملا لوحدة اراضي أذربيجان وتستنكر بشدةٍ الموقف المنحاز وغير الموضوعي للشركات والمنظمات المؤيدة لنظام قراباغ الانفصالي والسياسة العدوانية لارمينيا.

افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها تلمان علييف المدير التنفيذي العام ورئيس مجموعة "كاسبيان اينرجي كلوب".

قال تلمان علييف ان الهيأة التنفيذية لمجموعة Caspian Energy Club قررت وقف التعاون بشكل أحادي الجانب مع كل الشركات والمنظمات المؤيدة للسياسة العدوانية لارمينيا ونظام قراباغ الانفصالي. سيتم حرمان هذه الشركات والمنظمات من الدخول في كل مصادر المعلومات الموجودة ولن تتمكن من الدخول في المنصات الدولية لإدارة الشبكات التجارية التي تديرها Caspian Energy Club في 50 بلدا.

انشئت Caspian Energy Club في يونيو عام 2002 وتضم في عضويتها اكثر من 5000 شركة ومنظمة من 50 بلدا. والهدف الرئيسي لهذه المجموعة هو تحسين بيئة الاعمال والاستثمار في اذربيجان والبلدان التي تعمل فيها، كذلك تحفيز حوارات على صيغ B2G, B2B ، B2C والمشاركة الفعالة فيها.

تنظم هذه المجموعة فعاليات مختلفة دائما. تتخذ باكو مقرا لها. ولها ممثليات رسمية في جورجيا وكازاخستان وفي البلدان الاخرى.

قراباغ هي أذربيجان!

نحن اقوياء معا!

النصر لنا!