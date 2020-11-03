وزارة الدفاع: تدمير مجموعة استطلاعية تخريبية للعدو في اتجاه زنكيلان
AzerTAg.az
٠٣.١١.٢٠٢٠ [١٥:٣٦]
باكو، 3 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
تم منع استفزاز آخر للعدو على حدود الدولة بين أرمينيا وأذربيجان في اتجاه محافظة زنكيلان في 2 نوفمبر.
افادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع انه تم تدمير المجموعة الاستطلاعية التخريبية للقوات المسلحة الأرمينية التي حاولت مهاجمة وحداتنا من أراضي أرمينيا والاستيلاء على المرتفعات المهمة على حدود الدولة.
واضطر العدو إلى التراجع متكبدا بخسائر كبيرة في صفوف جنوده والعتاد.
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