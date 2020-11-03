"أذركوسموس" تحصل على شهادة من المستوى 4 من world teleport association (wta)

باكو، 3 نوفمبر، أذرتاج

أكملت شركة "أذركوسموس" (Azercosmos) المساهمة المفتوحة المسئولية العاملة في باكو بنجاح جميع مراحل برنامج الاعتماد لرابطة النقل الآني (Teleport) العالمية وحصلت على شهادة المطابقة من المستوى 4 .(Tier 4) تم إبلاغ أذرتاج من الشركة المساهمة أن الشركات المعتمدة من المستوى 4 توفر ضماناً بنسبة 99.9% لموثوقية وأمن خدمات النقل الآني والبنية التحتية التقنية وعملية العمل.

تسمح موارد النقل الآني في أذركوسموس"باستقبال إشارات من قمريAzerspace-1 و Azerspace-2 وAzersky، وكذلك من أقمار مشغلي الأقمار الصناعية الآخرين وعبر شبكة الألياف الضوئية.

أكد المدير العام التجاري لشركة "أذركوسموس" المساهمة مارك جوسري “إن منح الشركة المساهمة شهادة من قبل رابطة النقل الآني نجاح كبير. تُظهر شهادة المستوى 4 أن خدماتنا في النقل الآني تلبي المتطلبات الحديثة تماماً من حيث الجودة العالية والتكنولوجيا. وتؤكد هذه الشهادة من جديد التزامنا بتطوير رأس المال البشري والتكنولوجيا الجديدة والبنية التحتية الحديثة.

شهادة المستوى 4 هي ضمان لجودة الخدمة التي يقدمها مشغل النقل الآني لعملائه. وقال المدير التنفيذي لرابطة النقل الآني العالمية روبرت بيل "إن الشهادة هي أيضاً فرصة قيمة للمشغلين لتدقيق بنيتهم التحتية ومعداتهم وإجراءاتهم من قبل منظمة دولية".

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "أذركوسموس" المساهمة هي مشغل الأقمار الصناعية الأول والوحيد في جنوب القوقاز تقدم خدمات أقمار صناعية عالية الجودة للاتصالات والرصد الجغرافي. تم إطلاق Azerspace-1 في فبراير 2013 وتشغيله بواسطة "أذركوسموس" ويقع في موقع مداري عند خط طول 46 درجة شرقاً ويغطي أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط والقوقاز وآسيا الوسطى. تتكون حمولة القمر الصناعي الذي سيعمل في المدار لمدة 15 عاماً على الأقل من 36 جهازاً للإرسال والإجابة: 24زمنها في النطاق C و12 في النطاق Ku. في ديسمبر 2014، تولت شركة "أذركوسموس" المساهمة إدارة Azersky وهو القمر الثاني لمراقبة الأرض عالي الدقة (دقة 1.5 متر) ، وبالتالي بدأ عمليات المراقبة الأرضية التجارية، بما في ذلك خدمات المعلومات الجغرافية. تتضمن خطط التطوير الإستراتيجية للشركة توسيع نطاق الإحاظة ونطاق الخدمات. لهذا الغرض، أطلقت شركة أذركوسموس" في عام 2018 قمر الاتصالات الثاني Azerspace-2 في موقع مداري يبلغ 45 درجة شرقاً.

تعمل رابطة النقل الآني العالمية على تطوير أنظمة أرضية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية منذ عام 1985. تضم الرابكة في عضويتها أساساً شركات تقدم خدمات النقل الآني حول العالم ومشغلي الأقمار الصناعية الذين يفضلون الابتكار ومشغلي النقل الآني الذين يقدمون خدمات على المستوى العالمي. تتمثل المهام الرئيسية لرابطة النقل الآني العالمية في حماية مصالح شركات الاتصالات في العالم في مجال الاتصالات وتعزيز أهمية النقل الفضائي وضمان تحسين معايير الجودة في هذا العمل.