باكو، 3 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) تم تدمير مستودعين آخرين للاسلحة والذخائر للقوات المسلحة الأرمينية بالقرب من خانكندي نتيجة العمليات العسكرية لوحداتنا اليوم، حسبما افادته وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع. https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16044004722768759655.mp4

AZERTAG.AZ : تدمير مستودعين للاسلحة والذخائر للعدو (فيديو)

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