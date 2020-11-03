  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    تدمير مستودعين للاسلحة والذخائر للعدو (فيديو)

    ٠٣.١١.٢٠٢٠ [١٦:٠٥‎]

    باكو، 3 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    تم تدمير مستودعين آخرين للاسلحة والذخائر للقوات المسلحة الأرمينية بالقرب من خانكندي نتيجة العمليات العسكرية لوحداتنا اليوم، حسبما افادته وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع.

    https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16044004722768759655.mp4

    AZERTAG.AZ :تدمير مستودعين للاسلحة والذخائر للعدو (فيديو)
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٣.١١.٢٠٢٠ [١٧:٤٨]
    وزارة الدفاع: قتل قائد كتيبة الدبابات الـ77 للعدو
    ٠٣.١١.٢٠٢٠ [١٦:٤٧]
    العدو يتكبد خسائر فادحة
    ٠٣.١١.٢٠٢٠ [١٦:٣٥‎]
    وزارة الدفاع: تدمير فرقة قناصين للعدو
    ٠٣.١١.٢٠٢٠ [١٦:٢٠]
    جيش الاحتلال الارمني يقصف اراضي محافظتي أغدام وأغجبدي
    تدمير مستودعين للاسلحة والذخائر للعدو (فيديو)