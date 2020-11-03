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    سياسة


    جيش الاحتلال الارمني يقصف اراضي محافظتي أغدام وأغجبدي

    ٠٣.١١.٢٠٢٠ [١٦:٢٠]

    باكو، 3 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    تعرضت البنية التحتية المدنية في قرى محافظتي أغدام وأغجبدي الأذربيجانيتين بالقصف الصاروخي والمدفعي من قبل وحدات القوات المسلحة لارمينيا، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع الأذربيجانية.

    AZERTAG.AZ :جيش الاحتلال الارمني يقصف اراضي محافظتي أغدام وأغجبدي
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    جيش الاحتلال الارمني يقصف اراضي محافظتي أغدام وأغجبدي