وزارة الدفاع: تدمير فرقة قناصين للعدو
AzerTAg.az
٠٣.١١.٢٠٢٠ [١٦:٣٥]
باكو، 3 نوفمبر، اذرتاج
افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع الاذربيجانية ان الجيش الاذربيجاني دمّر فرقة القناصين للعدو التي حاولت السيطرة في موقع في اتجاه قوبادلي نتيجة قصف مواقع الفوج رقم 543 الذي ارسلته القوات المسلحة الارمينية الى الاراضي الاذربيجانية المحتلة.
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