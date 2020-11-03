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    سياسة


    العدو يتكبد خسائر فادحة

    ٠٣.١١.٢٠٢٠ [١٦:٤٧]

    باكو، 3 نوفمبر، أذرتاج

    حاولت القوات المسلحة الارمينية الهجوم في اتجاه اغداره واغدام وخوجاوند في 3 نوفمبر.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان العدو اضطر الى التراجع متكبدا خسائر فادحة.

    يسيطر الجيش الاربيجاني على ظروف العملية القتالية.

    AZERTAG.AZ :العدو يتكبد خسائر فادحة
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