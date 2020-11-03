العدو يتكبد خسائر فادحة
AzerTAg.az
٠٣.١١.٢٠٢٠ [١٦:٤٧]
باكو، 3 نوفمبر، أذرتاج
حاولت القوات المسلحة الارمينية الهجوم في اتجاه اغداره واغدام وخوجاوند في 3 نوفمبر.
افادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان العدو اضطر الى التراجع متكبدا خسائر فادحة.
يسيطر الجيش الاربيجاني على ظروف العملية القتالية.
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