باكو، 3 نوفمبر، أذرتاج حاولت القوات المسلحة الارمينية الهجوم في اتجاه اغداره واغدام وخوجاوند في 3 نوفمبر. افادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان العدو اضطر الى التراجع متكبدا خسائر فادحة. يسيطر الجيش الاربيجاني على ظروف العملية القتالية.

AZERTAG.AZ : العدو يتكبد خسائر فادحة

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