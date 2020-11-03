باكو، 3 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) تم تدمير عدد من دبابات العدو في ساحة دفاع الفرقة المدمرة العاشرة التابعة للقوات المسلحة الأرمينية في اتجاه آغداره من خط الجبهة. افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع انه نتيجة العمليات العسكرية لوحدات الجيش الاذربيجاني قتل قائد كتيبة الدبابات الـ77 لقوات الاحتلال الارميني العقيد نلسون آكوبجانيان.

AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع: قتل قائد كتيبة الدبابات الـ77 للعدو

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