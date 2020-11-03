سفير أذربيجان بالرباط يُطلع المدير العام للإيسيسكو على التطورات بإقليم "ناغورنو كاراباخ"

باكو، 3 نوفمبر، اذرتاج

التقى الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، السيد أوكتاي سوديف أوغلو قوربانوف، سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة المغربية، حيث بحثا سبل تطوير علاقات التعاون والشراكة المتميزة بين الإيسيسكو وأذربيجان في مجالات عمل المنظمة.

وخلال اللقاء، الذي جرى اليوم الإثنين في مقر المنظمة بالرباط، أطلع السفير أوكتاي المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، على آخر تطورات الأوضاع في سياق النزاع مع أرمينيا حول إقليم "ناغورنو كاراباخ"، شاكرا المنظمة على ما ظلت تبديه من مساندة ودعم لبلده في عديد من المجالات.

ونوه سفير أذربيجان في المغرب بالبيان الذي أصدرته الإيسيسكو حول النزاع في سبتمبر الماضي، ودعت فيه إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني، ومراعاة الحقوق الثقافية التاريخية لأصحابها الشرعيين، والحفاظ على المواقع التراثية باعتبارها إرثا حضاريا للإنسانية، مبدية القلق مما تعرض له عدد من تلك المواقع ذات القيمة الحضارية الكبرى، ومنها عدد من المساجد والمقدسات التاريخية من تدمير.

من جانبه أكد الدكتور المالك حرص الإيسيسكو الشديد وعملها المتواصل للحفاظ على التراث في دول العالم الإسلامي، من خلال تسجيل المواقع التاريخية والتراث غير المادي على قائمة التراث في العالم الإسلامي، والمساهمة في أعمال الترميم لعدد من المواقع المهددة، وتقديم دورات تدريبية للمختصين في صيانة التراث وترميمه.