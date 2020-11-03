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    سياسة


    تدمير دبابات العدو في المعارك حول خوجاوند

    ٠٣.١١.٢٠٢٠ [٢٢:٣٢]

    باكو، 3 نوفمبر، أذرتاج

    اجبر الجيش الاذربيجاني وحدات الدبابات للعدو على ترك مواقعها القتالية في المعارك الدائرة في اتجاه خوجاوند في 3 نوفمبر.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع الاذربيجانية ان عدة دبابات العدو مع طاقمها دُمِّرت بالنيران الدقيقة.

    AZERTAG.AZ :تدمير دبابات العدو في المعارك حول خوجاوند
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