تدمير دبابات العدو في المعارك حول خوجاوند
AzerTAg.az
٠٣.١١.٢٠٢٠ [٢٢:٣٢]
باكو، 3 نوفمبر، أذرتاج
اجبر الجيش الاذربيجاني وحدات الدبابات للعدو على ترك مواقعها القتالية في المعارك الدائرة في اتجاه خوجاوند في 3 نوفمبر.
افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع الاذربيجانية ان عدة دبابات العدو مع طاقمها دُمِّرت بالنيران الدقيقة.
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