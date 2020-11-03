تدمير دبابات العدو في المعارك حول خوجاوند

باكو، 3 نوفمبر، أذرتاج

اجبر الجيش الاذربيجاني وحدات الدبابات للعدو على ترك مواقعها القتالية في المعارك الدائرة في اتجاه خوجاوند في 3 نوفمبر.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع الاذربيجانية ان عدة دبابات العدو مع طاقمها دُمِّرت بالنيران الدقيقة.