تدمير مدافع للعدو في اتجاه خوجاوند
AzerTAg.az
٠٤.١١.٢٠٢٠ [٠٠:٤٨]
باكو، 4 نوفمبر، أذرتاج
دمر 3 مدافع للقوات المسلحة لارمينيا في اتجاه خوجاوند في النصف الثاني من اليوم الثالث من نوفمبر، حسبما افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع.
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