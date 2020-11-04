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    سياسة


    تدمير مدافع للعدو في اتجاه خوجاوند

    ٠٤.١١.٢٠٢٠ [٠٠:٤٨]

    باكو، 4 نوفمبر، أذرتاج

    دمر 3 مدافع للقوات المسلحة لارمينيا في اتجاه خوجاوند في النصف الثاني من اليوم الثالث من نوفمبر، حسبما افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع.

    AZERTAG.AZ :تدمير مدافع للعدو في اتجاه خوجاوند
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