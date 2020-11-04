باكو، 4 نوفمبر، أذرتاج دمر 3 مدافع للقوات المسلحة لارمينيا في اتجاه خوجاوند في النصف الثاني من اليوم الثالث من نوفمبر، حسبما افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع.

AZERTAG.AZ : تدمير مدافع للعدو في اتجاه خوجاوند

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