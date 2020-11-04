باكو، 4 نوفمبر، أذرتاج افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الجيش الاذربيجاني دمر تحصينات ومخابئ العدو في مواقع الفوج الآلي الثالث للفرقة 37 للقوات المسلحة لارمينيا جراء معارك في اتجاه خوجاوند. ولقي العقيد قور اشخانيان قائد الفوج الآلي مصرعه نتيجة العمليات القتالية للجيش الاذربيجاني.

AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع: قتل قائد الفوج الآلي للعدو

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