آخر التطورات الميدانية في خط الجبهة لـ4 نوفمبر

باكو، 4 نوفمبر، أذرتاج

قصفت القوات المسلحة الارمينية على مدار اليوم الثالث من نوفمبر وليلة 4 نوفمبر مواقع القوات المسلحة الاذربيجانية والمناطق السكنية في مختلف اتجاهات خط الجبهة باستخدام الاسلحة النارية المختلفة والمدفعيات وقاذفات القنابل.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان العمليات القتالية دارت اساسا في اتجاهات تارتار واغدام وخوجاوند وزنكيلان وقوبادلي. اضطر العدو للتراجع متكبدا خسائر في صفوف الجنود والعتاد في بعض اتجاهات خط الجبهة.

تم تدمير دباباتين "تي 72" و3 مدافع من نوع "د-30" ومنظومة صواريخ "زاستاوا" وطائرة مسيرة تكتيكية و3 شاحنات عسكرية للعدو.

يسيطر الجيش الاذربيجاني حاليا الظروف القتالية.