جيش الاحتلال الارميني يقصف بالمدافع اراضي محافظتي تارتار واغجابدي
AzerTAg.az
٠٤.١١.٢٠٢٠ [٠٩:٥٢]
باكو، 4 نوفمبر، أذرتاج
يقصف جيش الاحتلال الارميني ابتداء من الساعة 08:05 في 4 نوفمبر بالمدافع قريتي حوسنلي وقازيان لمحافظة تارتار وقرى حاجيلار وقاراخانلي وبويات لمحافظة اغجابدي.
افادت وكالة اذرتاج ان الجيش الاذربيجاني يرد على العدو.
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