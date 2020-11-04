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    سياسة


    جيش الاحتلال الارميني يقصف بالمدافع اراضي محافظتي تارتار واغجابدي

    ٠٤.١١.٢٠٢٠ [٠٩:٥‎٢]

    باكو، 4 نوفمبر، أذرتاج

    يقصف جيش الاحتلال الارميني ابتداء من الساعة 08:05 في 4 نوفمبر بالمدافع قريتي حوسنلي وقازيان لمحافظة تارتار وقرى حاجيلار وقاراخانلي وبويات لمحافظة اغجابدي.

    افادت وكالة اذرتاج ان الجيش الاذربيجاني يرد على العدو.

    AZERTAG.AZ :جيش الاحتلال الارميني يقصف بالمدافع اراضي محافظتي تارتار واغجابدي
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    جيش الاحتلال الارميني يقصف بالمدافع اراضي محافظتي تارتار واغجابدي