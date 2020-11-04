باكو، 4 نوفمبر، أذرتاج يقصف جيش الاحتلال الارميني ابتداء من الساعة 08:05 في 4 نوفمبر بالمدافع قريتي حوسنلي وقازيان لمحافظة تارتار وقرى حاجيلار وقاراخانلي وبويات لمحافظة اغجابدي. افادت وكالة اذرتاج ان الجيش الاذربيجاني يرد على العدو.

AZERTAG.AZ : جيش الاحتلال الارميني يقصف بالمدافع اراضي محافظتي تارتار واغجابدي

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