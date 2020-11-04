باكو، 4 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) يواصل جيش الاحتلال الارميني قصفه المكثف على المناطق السكنية في محافظة أغدام الأذربيجانية منذ الساعة 10:00 في 4 نوفمبر، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية.

AZERTAG.AZ : الجيش الأرميني يقصف بشكل مكثف على قرى محافظة أغدام

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