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    سياسة


    الجيش الأرميني يقصف بشكل مكثف على قرى محافظة أغدام

    ٠٤.١١.٢٠٢٠ [١١:٣٧]

    باكو، 4 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    يواصل جيش الاحتلال الارميني قصفه المكثف على المناطق السكنية في محافظة أغدام الأذربيجانية منذ الساعة 10:00 في 4 نوفمبر، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية.

    AZERTAG.AZ :الجيش الأرميني يقصف بشكل مكثف على قرى محافظة أغدام
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