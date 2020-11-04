أرمينيا تنتهك وقف اطلاق النار عند الحدود الدولية

باكو، 4 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

استهدفت وحدات الاحتلال الارميني مواقع الدفاع الاذربيجاني عند الحدود الارمينية الاذربيجانية الدولية باستخدام المدافع وقاذفات الهاون والقنابل والاسلحة الثقيلة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع أن العدو اطلقت النيران المكثفة خلال فترات مختلفة ابتداء من الساعة 01:08 الى الساعة 08:10 في 4 نوفمبر على مواقع جيش أذربيجان المرابطة في محافظتي طاووس وأغسطافا من مواقعه المرابطة في محافظة بيرد الارمينية.