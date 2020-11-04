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    العدو يقصف بالمدفعية الثقيلة على أغجبدي

    ٠٤.١١.٢٠٢٠ [١٣:٤١]

    أغجبدي، 4 نوفمبر / تشرين الثاني،

    (أذرتاج) قصفت قوات المسلحة الارمينية بالمدفعية الثقيلة على قرى بويات وقره خانلي وحاجيلار لمحافظة أغجبدي منذ صباح 4 نوفمبر.

    افادت وكالة أذرتاج انه على الرغم من عدم وقوع إصابات أو خسائر في القرى نتيجة القصف الصاروخي والمدفعي الثقيل، تضررت بشدة المباني المساعدة والمزارع وخطوط الكهرباء.

    يذكر أن 6 منازل دمرت تماما وتضرر حوالي 50 منزلا في قرية قره خانلي بالمحافظة نتيجة القصف الصاروخي والمدفعي الثقيل من اتجاهات مختلفة منذ 27 سبتمبر حتى الآن.

    AZERTAG.AZ :العدو يقصف بالمدفعية الثقيلة على أغجبدي
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