العدو يقصف بالمدفعية الثقيلة على أغجبدي
AzerTAg.az
٠٤.١١.٢٠٢٠ [١٣:٤١]
أغجبدي، 4 نوفمبر / تشرين الثاني،
(أذرتاج) قصفت قوات المسلحة الارمينية بالمدفعية الثقيلة على قرى بويات وقره خانلي وحاجيلار لمحافظة أغجبدي منذ صباح 4 نوفمبر.
افادت وكالة أذرتاج انه على الرغم من عدم وقوع إصابات أو خسائر في القرى نتيجة القصف الصاروخي والمدفعي الثقيل، تضررت بشدة المباني المساعدة والمزارع وخطوط الكهرباء.
يذكر أن 6 منازل دمرت تماما وتضرر حوالي 50 منزلا في قرية قره خانلي بالمحافظة نتيجة القصف الصاروخي والمدفعي الثقيل من اتجاهات مختلفة منذ 27 سبتمبر حتى الآن.
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