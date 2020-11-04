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    ارتفاع سعر برميل النفط

    ٠٤.١١.٢٠٢٠ [١٣:٥‎١]

    باكو، 4 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    ارتفع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 40.65 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعه 0.94 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 38.58 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه قدر 0.92 دولارا.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع سعر برميل النفط
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