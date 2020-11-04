تدمير منظومة الصواريخ "أم 55" للعدو (فيديو)

باكو، 4 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

تواصل وحدات الجيش الأذربيجاني تدمير المعدات العسكرية للعدو.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع انه تم تدمير منظومة الصواريخ من طراز "أم 55" للقوات المسلحة الأرمينية بنيران دقيقة على أحد المرتفعات في اتجاه خوجاوند من خط الجبهة في بعد الظهر في 3 نوفمبر.

ويذكر أن المنظومة المؤلفة من ثلاث مدافع 20 ملم المصنوعة في عام 1955 مصممة لتدمير الأهداف التي تحلق على ارتفاعات منخفضة والقوى البشرية.

https://video.azertag.az/files/video/2020/3/1604478055267642999.mp4