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    سياسة


    وزارة الدفاع: تدمير سيارة عسكرية للعدو في اتجاه اغداره

    ٠٤.١١.٢٠٢٠ [١٧:٠٦]

    باكو، 4 نوفمبر، أذرتاج

    قُتل عسكريين نتيجة القصف على وحدات الفوج الآلي رقم 5 للقوات المسلحة الارمينية في اتجاه اغداره وتم تدمير آليات عسكرية.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان النقيب آندو قريكوريان ضابط القاعدة العسكرية كان بين العسكريين القتلى نتيجة تدمير سيارة عسكرية "اواز".

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: تدمير سيارة عسكرية للعدو في اتجاه اغداره
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