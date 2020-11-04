  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزارة الدفاع: طائرات مسيَّرة اذربيجانية لا تنفذ التحليق فوق اراضي ارمينيا

    ٠٤.١١.٢٠٢٠ [٢١:٥‎٩]

    باكو، 4 نوفمبر، أذرتاج

    نفت وزارة الدفاع الاذربيجانية المعلومات التي نشرها الجانب الارميني حول اسقاط طائرتين مسيرتين لاذربيجان فوق اراضي ارمينيا.

    اعلنت وزارة الدفاع ان الطائرات المسيرة الاذربيجانية لا تنفذ التحليق فوق اراضي ارمينيا.

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: طائرات مسيَّرة اذربيجانية لا تنفذ التحليق فوق اراضي ارمينيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.١١.٢٠٢٠ [٢٢:٠٨]
    أرمينيا تستخدم قذائف الفوسفور المحظورة ضد المدنيين – صور
    ٠٤.١١.٢٠٢٠ [٢١:٤٩]
    منع محاولة العمل التخريبي للعدو من اراضي ارمينيا ضد وحداتنا في اتجاه زنكيلان
    ٠٤.١١.٢٠٢٠ [٢٠:٢٠]
    مناطقنا المحررة من الاحتلال الأرميني
    ٠٤.١١.٢٠٢٠ [١٧:٠٦]
    وزارة الدفاع: تدمير سيارة عسكرية للعدو في اتجاه اغداره
    وزارة الدفاع: طائرات مسيَّرة اذربيجانية لا تنفذ التحليق فوق اراضي ارمينيا