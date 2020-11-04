وزارة الدفاع: طائرات مسيَّرة اذربيجانية لا تنفذ التحليق فوق اراضي ارمينيا

وزارة الدفاع: طائرات مسيَّرة اذربيجانية لا تنفذ التحليق فوق اراضي ارمينيا
AzerTAg.az
٠٤.١١.٢٠٢٠ [٢١:٥٩]
باكو، 4 نوفمبر، أذرتاج
نفت وزارة الدفاع الاذربيجانية المعلومات التي نشرها الجانب الارميني حول اسقاط طائرتين مسيرتين لاذربيجان فوق اراضي ارمينيا.
اعلنت وزارة الدفاع ان الطائرات المسيرة الاذربيجانية لا تنفذ التحليق فوق اراضي ارمينيا.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٤.١١.٢٠٢٠ [٢٢:٠٨]
٠٤.١١.٢٠٢٠ [٢١:٤٩]
٠٤.١١.٢٠٢٠ [٢٠:٢٠]
٠٤.١١.٢٠٢٠ [١٧:٠٦]
٠٤.١١.٢٠٢٠ [٢١:٥٩]
٠٤.١١.٢٠٢٠ [٢١:٤٩]
٠٤.١١.٢٠٢٠ [٢١:٣٩]
٠٤.١١.٢٠٢٠ [١٧:٥٤]
٠٤.١١.٢٠٢٠ [١٤:٢٧]
٠٤.١١.٢٠٢٠ [١٣:٥١]
٠٤.١١.٢٠٢٠ [٢٢:١٥]
٠٢.١١.٢٠٢٠ [٢١:٥٠]
٣٠.١٠.٢٠٢٠ [٢١:٥١]
٠٤.١١.٢٠٢٠ [٢٢:١٢]
٠٣.١١.٢٠٢٠ [٢٠:٢٨]
٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٢٢]
٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٥٤]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٥٩]
٠٤.١١.٢٠٢٠ [١٧:٣٧]
٠٣.١١.٢٠٢٠ [١٧:٢٩]
٠٢.١١.٢٠٢٠ [١٦:٣٢]
٠١.١١.٢٠٢٠ [٢٢:٢٠]
٠٤.١١.٢٠٢٠ [٠٠:٥٢]
٣١.١٠.٢٠٢٠ [٢٠:٠٣]
٢٣.١٠.٢٠٢٠ [١١:٢٩]
٢٢.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٢٨]
٠٣.١١.٢٠٢٠ [١٩:٣٧]
٣١.١٠.٢٠٢٠ [٢٢:١٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك