"قره باغ - مهد ثقافتنا": قلعة ليخ

باكو، 4 نوفمبر، أذرتاج

يتواصل عرض مشروع وزارة الثقافة تحت عنوان "قره باغ - مهد ثقافتنا" بهدف ترويج حقيقة التراث الثقافي الغني للشعب الأذربيجاني في قره باغ والمنشآت والآثار التاريخية والمعمارية في الأراضي المحتلة والتي دمرت ونهبت نتيجة عدوان أرمينيا على أذربيجان على المستوى الدولي.

أبلغت الوزارة أذرتاج أن الموضوع التالي في إطار المشروع مخصص لقلعة ليخ.

تقع قلعة ليخ في أراضي قرية كانليكند بمقاطعة كالبجار التي احتلتها أرمينيا عام 1993.

بنيت القلعة على قمة جبلية عالية لأغراض الدفاع في القرنين الثالث عشر والرابع عشر.

وتجدر الإشارة إلى أن المشروع يتوخى نشر معلومات عن أعمال التخريب ضد تراثنا الثقافي والآثار في أراضينا القديمة والحقائق التاريخية للمجتمع المحلي والعالمي بلغات مختلفة على الإنترنت العالمي، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعية.