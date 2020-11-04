  • الرئيسية
    • / ثقافة

    ثقافة


    "قره باغ - مهد ثقافتنا": قلعة ليخ

    ٠٤.١١.٢٠٢٠ [٢٢:١٢]

    باكو، 4 نوفمبر، أذرتاج

    يتواصل عرض مشروع وزارة الثقافة تحت عنوان "قره باغ - مهد ثقافتنا" بهدف ترويج حقيقة التراث الثقافي الغني للشعب الأذربيجاني في قره باغ والمنشآت والآثار التاريخية والمعمارية في الأراضي المحتلة والتي دمرت ونهبت نتيجة عدوان أرمينيا على أذربيجان على المستوى الدولي.

    أبلغت الوزارة أذرتاج أن الموضوع التالي في إطار المشروع مخصص لقلعة ليخ.

    تقع قلعة ليخ في أراضي قرية كانليكند بمقاطعة كالبجار التي احتلتها أرمينيا عام 1993.

    بنيت القلعة على قمة جبلية عالية لأغراض الدفاع في القرنين الثالث عشر والرابع عشر.

    وتجدر الإشارة إلى أن المشروع يتوخى نشر معلومات عن أعمال التخريب ضد تراثنا الثقافي والآثار في أراضينا القديمة والحقائق التاريخية للمجتمع المحلي والعالمي بلغات مختلفة على الإنترنت العالمي، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعية.

    AZERTAG.AZ :"قره باغ - مهد ثقافتنا": قلعة ليخ
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٣.١١.٢٠٢٠ [٢٠:٢٨]
    سفير أذربيجان بالرباط يُطلع المدير العام للإيسيسكو على التطورات بإقليم "ناغورنو كاراباخ"
    ٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٢٢]
    "قره باغ - مهد ثقافتنا": قلعة شاه بولاغ
    ٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٥‎٤]
    مركز نظامي للسينما يمتنع عن أفلام ميل غيبسون
    ٢٣.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٠٣]
    "قراباغ – مهد ثقافتنا": مسجد قرية مامار
    "قره باغ - مهد ثقافتنا": قلعة ليخ