الجيش الأرميني يقصف بشكل مكثف على المناطق السكنية الأذربيجانية
AzerTAg.az
٠٥.١١.٢٠٢٠ [١١:٢٤]
باكو، 5 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
يواصل جيش الاحتلال الارميني قصفه المكثف على المناطق السكنية في محافظتي جورانبوي وتارتار الأذربيجانيتين منذ صباح اليوم.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان العدو اطلق 4 قذائف على قرية قيام الدنلي لمنطقة أغجبدي في الساعة 07:50.
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