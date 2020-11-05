  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الجيش الأرميني يقصف بشكل مكثف على المناطق السكنية الأذربيجانية

    ٠٥‎.١١.٢٠٢٠ [١١:٢٤]

    باكو، 5 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    يواصل جيش الاحتلال الارميني قصفه المكثف على المناطق السكنية في محافظتي جورانبوي وتارتار الأذربيجانيتين منذ صباح اليوم.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان العدو اطلق 4 قذائف على قرية قيام الدنلي لمنطقة أغجبدي في الساعة 07:50.

    AZERTAG.AZ :الجيش الأرميني يقصف بشكل مكثف على المناطق السكنية الأذربيجانية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٥‎.١١.٢٠٢٠ [١٦:٤٧]
    الجيش الأرميني يقصف بشكل مكثف على قرى محافظتي تارتار وأغدام
    ٠٥‎.١١.٢٠٢٠ [١٦:٣٢]
    غنائم عسكرية للجيش الأذربيجاني من قوات الاحتلال الأرمينية (فيديو)
    ٠٥‎.١١.٢٠٢٠ [١٣:٥‎٠]
    أناما تواصل عمليات البحث عن الذخائر وتحييدها في المناطق المجاورة للجبهة
    ٠٥‎.١١.٢٠٢٠ [١٢:١٢]
    وزارة الدفاع: الجيش الاذربيجاني لا يقصف المناطق السكنية والبنى التحتية المدنية
    الجيش الأرميني يقصف بشكل مكثف على المناطق السكنية الأذربيجانية