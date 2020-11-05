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    سياسة


    أرمينيا تنتهك وقف اطلاق النار عند الحدود الدولية

    ٠٥‎.١١.٢٠٢٠ [١١:٤٠]

    باكو، 5 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    استهدفت وحدات الاحتلال الارميني مواقع الدفاع الاذربيجاني عند الحدود الارمينية الاذربيجانية الدولية باستخدام المدافع وقاذفات الهاون والقنابل والاسلحة الثقيلة.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع أن العدو اطلقت النيران المكثفة خلال فترات مختلفة ابتداء من مساء يوم 4 نوفمبر حتى الساعة 04:50 في 5 نوفمبر على مواقع جيش أذربيجان المرابطة في محافظات طاووس وكدبك وداشكسان الاذربيجانية من مواقعه المرابطة في محافظات بيرد وجمبرك وفاردينيس الارمينية.

    AZERTAG.AZ :أرمينيا تنتهك وقف اطلاق النار عند الحدود الدولية
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    أرمينيا تنتهك وقف اطلاق النار عند الحدود الدولية