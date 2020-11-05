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    آخر التطورات الميدانية في خط الجبهة لـ5 نوفمبر

    ٠٥‎.١١.٢٠٢٠ [١٢:٠١]

    باكو، 5 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    قصفت القوات المسلحة الارمينية على مدار اليوم الرابع من نوفمبر وليلة 5 نوفمبر مواقع القوات المسلحة الاذربيجانية والمناطق السكنية في مختلف اتجاهات خط الجبهة باستخدام الاسلحة النارية المختلفة والمدفعيات وقاذفات القنابل.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان العمليات القتالية دارت اساسا في اتجاهات أغدره وخوجاوند. اضطر العدو للتراجع متكبدا خسائر في صفوف الجنود والعتاد في بعض اتجاهات خط الجبهة.

    يسيطر الجيش الاذربيجاني حاليا الظروف القتالية.

    AZERTAG.AZ :آخر التطورات الميدانية في خط الجبهة لـ5 نوفمبر
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