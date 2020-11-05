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    سياسة


    وزارة الدفاع: الجيش الاذربيجاني لا يقصف المناطق السكنية والبنى التحتية المدنية

    ٠٥‎.١١.٢٠٢٠ [١٢:١٢]

    باكو، 5 نوفمبر، أذرتاج

    ان الاخبار التي نشرها الجانب الارميني حول تجدد قصف خوجاوند وشوشا من قبل الجيش الاذربيجاني لا أساس لها من الصحة.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الوزارة تعلن مرة اخرى ان الجيش الاذربيجاني لا يقصف المناطق السكنية والبنى التحتية المدنية.

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: الجيش الاذربيجاني لا يقصف المناطق السكنية والبنى التحتية المدنية
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