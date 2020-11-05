برميل من "آذري لايت" يباع بقيمة 40.78 دولار

باكو، 5 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

ارتفع سعر النفط الأذربيجاني.

أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 40.78 دولار بعد ارتفاعه 1.47 دولار.

يذكر ان أسعار "الذهب الأسود" ترتفع بسبب ضعف الدولار في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وكذلك توقعات السوق بأن أوبك + أجلت خطتها لزيادة قيود الإنتاج.