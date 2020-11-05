  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    غنائم عسكرية للجيش الأذربيجاني من قوات الاحتلال الأرمينية (فيديو)

    ٠٥‎.١١.٢٠٢٠ [١٦:٣٢]

    باكو، 5 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    ضبطت وحدات القوات المسلحة الأذربيجانية عدد كبير من الدبابات والمركبات المدرعة التي تركها الجيش الأرميني في المعارك، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع.

    تقدم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن عنائم الجيش الاذربيجاني من الجيش الأرميني.

    https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16045771761340945893.mp4

    AZERTAG.AZ :غنائم عسكرية للجيش الأذربيجاني من قوات الاحتلال الأرمينية (فيديو)
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٥‎.١١.٢٠٢٠ [١٦:٤٧]
    الجيش الأرميني يقصف بشكل مكثف على قرى محافظتي تارتار وأغدام
    ٠٥‎.١١.٢٠٢٠ [١٣:٥‎٠]
    أناما تواصل عمليات البحث عن الذخائر وتحييدها في المناطق المجاورة للجبهة
    ٠٥‎.١١.٢٠٢٠ [١٢:١٢]
    وزارة الدفاع: الجيش الاذربيجاني لا يقصف المناطق السكنية والبنى التحتية المدنية
    ٠٥‎.١١.٢٠٢٠ [١٢:٠١]
    آخر التطورات الميدانية في خط الجبهة لـ5 نوفمبر
    غنائم عسكرية للجيش الأذربيجاني من قوات الاحتلال الأرمينية (فيديو)