باكو، 5 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) ضبطت وحدات القوات المسلحة الأذربيجانية عدد كبير من الدبابات والمركبات المدرعة التي تركها الجيش الأرميني في المعارك، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع. تقدم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن عنائم الجيش الاذربيجاني من الجيش الأرميني. https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16045771761340945893.mp4

AZERTAG.AZ : غنائم عسكرية للجيش الأذربيجاني من قوات الاحتلال الأرمينية (فيديو)

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