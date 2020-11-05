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    سياسة


    الجيش الأرميني يقصف بشكل مكثف على قرى محافظتي تارتار وأغدام

    ٠٥‎.١١.٢٠٢٠ [١٦:٤٧]

    باكو، 5 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    يواصل جيش الاحتلال الارميني قصفه المكثف على المناطق السكنية في مدينة تارتار وقرية سهلباد لمحافظة تارتار وقريتي حاجيتورالي وأفتلي لمحافظة أغدام الأذربيجانية منذ الساعة 14:40 في 5 نوفمبر، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية.

    AZERTAG.AZ :الجيش الأرميني يقصف بشكل مكثف على قرى محافظتي تارتار وأغدام
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