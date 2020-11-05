باكو، 5 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) يواصل جيش الاحتلال الارميني قصفه المكثف على المناطق السكنية في مدينة تارتار وقرية سهلباد لمحافظة تارتار وقريتي حاجيتورالي وأفتلي لمحافظة أغدام الأذربيجانية منذ الساعة 14:40 في 5 نوفمبر، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية.

AZERTAG.AZ : الجيش الأرميني يقصف بشكل مكثف على قرى محافظتي تارتار وأغدام

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده