الجيش الأرميني يقصف بشكل مكثف على قرى محافظتي تارتار وأغدام
AzerTAg.az
٠٥.١١.٢٠٢٠ [١٦:٤٧]
باكو، 5 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
يواصل جيش الاحتلال الارميني قصفه المكثف على المناطق السكنية في مدينة تارتار وقرية سهلباد لمحافظة تارتار وقريتي حاجيتورالي وأفتلي لمحافظة أغدام الأذربيجانية منذ الساعة 14:40 في 5 نوفمبر، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية.
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