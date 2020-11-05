مساعد الرئيس يدين استهداف أرمينيا لقناة "TRT" التركية
AzerTAg.az
٠٥.١١.٢٠٢٠ [١٧:٣٣]
باكو، 5 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
تبث قناة "TRT" التركية دائما تقارير وأخبار عن استهداف المدنيين الأذربيجانيين من قبل أرمينيا.
أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات كتبها مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم شئون السياسة الخارجية لدى الادارة الرئاسية حكمت حاجييف في حسابه الرسمي في تويتر.
قال: "تظهر استهداف قناة "TRT" من قبل الدعاية الأرمينية أن "TRT" ووسائل الإعلام التركية الأخرى تلعب دورا هاما في نقل جرائم الحرب الأرمينية والحقائق إلى العالم".
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