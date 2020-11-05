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    سياسة


    تقديم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن القرى محافظتي فضولي وخوجاوند المحررة من قوات الاحتلال الأرميني (فيديو)

    ٠٥‎.١١.٢٠٢٠ [١٨:٠٣]

    باكو، 5 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    قدمت وزارة الدفاع الأذربيجانية مقطع فيديو عن قرى محافظتي فضولي وخوجاوند المحررة من قوات الاحتلال الأرميني، حسبما افادته وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للوزارة.

    تقدم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن هذه القرى المحررة من العدو.

    https://video.azertag.az/files/video/2020/3/1604583275178293370.mp4

    AZERTAG.AZ :تقديم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن القرى محافظتي فضولي وخوجاوند المحررة من قوات الاحتلال الأرميني (فيديو)
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