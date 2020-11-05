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    406 وفاة من كورونا في إيران خلال يوم

    ٠٥‎.١١.٢٠٢٠ [١٨:٢٣]

    طهران، 5 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) تستمر حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا في إيران في الارتفاع.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع 8 آلاف و772 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى 654 الف و936 شخص.

    تم تسجيل 406 وفاة ناجمة عن فيروس كورنا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 36 ألفا و985 شخص.

    تعافى 505 الف و287 مصاب تماما وترخصوا.

    وقد تم إدراج 14 محافظة لإيران في المنطقة الحمراء بسبب انتشار الفيروس وزيادة عدد الوفيات.

    AZERTAG.AZ :406 وفاة من كورونا في إيران خلال يوم
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