حوالي 50 ألف مصاب بكورونا في جورجيا

تبيليسي، 5 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 2401 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 50 ألف شخص.

قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى الفيروس التاجي على العنوان stopcov.ge إن 401 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 33 الفا و459 مصاب من الوباء