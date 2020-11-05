تارتار، 5 نوفمبر، أذرتاج ستعرض شظايا حوالي 10 صواريخ اطلقتها القوات المسلحة الارمينية على اراضي محافظة تارتار في متحف التاريخ بالمحافظة. افادت وكالة اذرتاج ان الهدف من هذا هو إطلاع الضيوف على الاعمال الوحشية التي ارتكبها الارمن ضد السكان المسالمين.

AZERTAG.AZ : شظايا الصواريخ الارمينية التي سقطت على تارتار ستعرض في متحف التاريخ بالمحافظة

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