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    سياسة


    تدمير البنية التحتية العسكرية للعدو في توناشين (فيديو)

    ٠٥‎.١١.٢٠٢٠ [١٩:٣١]

    باكو، 5 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    تم تدمير البنية التحتية العسكرية للعدو نتيجة للعمليات العسكرية الناجحة لوحدات الجيش الأذربيجاني في اتجاه تارتار من خط الجبهة.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان الجيش الاذربيجاني خلال العمليات القتالية دمر مقر الفوج الجبلي السابع والثكنات العسكرية والمركبات المحملة بالذخائر والبنية التحتية العسكرية الأخرى للفرقة الجبلية العاشرة التابعة للقوات المسلحة الأرمينية في قرية توناشين.

    https://video.azertag.az/files/video/2020/3/1604584895466237993.mp4

    AZERTAG.AZ :تدمير البنية التحتية العسكرية للعدو في توناشين (فيديو)
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