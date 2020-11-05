"مراسلون بلا حدود": لا خروج آمن لـ 80 صحفيا محليا واجنبيا من خانكندي. و مساعد الرئيس الاذربيجاني يرد

باكو، 5 نوفمبر، أذرتاج

فيما يتعلق بتصريح أدلت به منظمة "مراسلون بلا حدود" تشير فيه الى عدم امكانية مغادرة 80 صحفيا محليا وأجنبيا مدينة خانكندي بشكل آمن فنعلن ان الطرف الذي أغلق الطريق الواصل بين خانكندي وارمينيا عبر ممر لاتشين هو أرمينيا بالذات. قد أعلنت ارمينيا في بيان امس انها أغلقت الطريق.

افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها حكمت حاجييف مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم شئون السياسة الخارجية في تصريحه الصحفي.

قال مساعد الرئيس ان هنا طريقين من خانكندي الى ارمينيا: طريق يمتد الى محافظة فاردنيس في ارمينيا عبر اراضي محافظة كالبجار الاذربيجانية المحتلة، وأما الطريق الآخر فهو عبر ممر لاتشين. حسب المعلومات الواردة حتى اليوم، كلا الطريقين تحت مراقبة القوات المسلحة لارمينيا.