الجيش الاذربيجاني يدمر بطارية مدفعية لفوج المدفعية 41 للعدو
AzerTAg.az
٠٥.١١.٢٠٢٠ [٢١:٢٧]
باكو، 5 نوفمبر، أذرتاج
دك الجيش الاذربيجاني بطاريات فوج المدفعية 41 للقوات المسلحة لارمينيا في معارك دارت في اتجاه اغدام شرق قراباغ. في النتيجة سقط عدد كثير من جنود جيش الاحتلال الارميني قتلى وجرحى.
افادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان الجيش الاذربيجاني دمر عددا كثيرا من الذخائر ومدافع العدو.
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