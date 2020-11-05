  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزارة الدفاع: تدمير قافلة عسكرية للعدو في كمين في اغداره

    ٠٥‎.١١.٢٠٢٠ [٢١:٣٢]

    باكو، 5 نوفمبر، أذرتاج

    دُمِّرت قافلة عسكرية للقوات المسلحة لارمينيا في كمين نصبته وحدات الجيش الأذربيجاني في اتجاه اغداره.

    افادت وكالة أذرتاج ان سيارة للقيادة وسيارة للاتصال، شاحنتين من نوع "كاماز" مع الجنود والذخائر و3 سيارات "اورال" مع المدافع دمرت بالكامل.

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: تدمير قافلة عسكرية للعدو في كمين في اغداره
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٥‎.١١.٢٠٢٠ [٢٢:٢٦]
    حكمت حاجييف: ندين بشدةٍ تهديد الصحفيين من قبل اللوبي الارميني وهجماته على حرية التعبير
    ٠٥‎.١١.٢٠٢٠ [٢١:٢٧]
    الجيش الاذربيجاني يدمر بطارية مدفعية لفوج المدفعية 41 للعدو
    ٠٥‎.١١.٢٠٢٠ [٢١:٠٧]
    الرئيس علييف: اذا انحاز الوسطاء الى طرف فهذا شأنهم ولكنهم يجب أن يتخلوا عن الوساطة
    ٠٥‎.١١.٢٠٢٠ [٢١:٠٥‎]
    "مراسلون بلا حدود": لا خروج آمن لـ 80 صحفيا محليا واجنبيا من خانكندي. و مساعد الرئيس الاذربيجاني يرد
    وزارة الدفاع: تدمير قافلة عسكرية للعدو في كمين في اغداره