باكو، 5 نوفمبر، أذرتاج دُمِّرت قافلة عسكرية للقوات المسلحة لارمينيا في كمين نصبته وحدات الجيش الأذربيجاني في اتجاه اغداره. افادت وكالة أذرتاج ان سيارة للقيادة وسيارة للاتصال، شاحنتين من نوع "كاماز" مع الجنود والذخائر و3 سيارات "اورال" مع المدافع دمرت بالكامل.

AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع: تدمير قافلة عسكرية للعدو في كمين في اغداره

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