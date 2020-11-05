حكمت حاجييف: ندين بشدةٍ تهديد الصحفيين من قبل اللوبي الارميني وهجماته على حرية التعبير

باكو، 5 نوفمبر، أذرتاج

يتعرض الصحفي ريترو ديل ري من صحيفة "لا ريبوبليكا" الايطالية لهجوم لاذع وتحقير من قبل اللوبي الارميني.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها حكمت حاجييف مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم شئون السياسة الخارجية في تغريدة له في تويتر.

قال مساعد الرئيس: ندين بشدَّةٍ تهديد الصحفيين ومثل هذه الحملات على الاعلام الحر وحرية التعبير من قبل اللوبي الأرميني.

ندعو "مراسلون بلا حدود" ومبعوث منظمة الامن والتعاون الاوروبي في شئون حرية الاعلام الى استنكار تعرض الصحفيين المخضرمين الذين يغطون تغطية اعلامية موضوعية للنزاع القائم بين ارمينيا واذربيجان لأي نوع من التهديدات الجسدية أو المعنوية وحملات هجوم لاذع وتحقير ضد الاعلام والاعلاميين. يجب احترام حرية التعبير".